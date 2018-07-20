На Одеській трасі тимчасово обмежили рух через смертельну ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Через смертельну ДТП на автомобільній дорозі М-05 Київ-Одеса тимчасово обмежили руху. Про це в мережі Facebook повідомила служба автомобільних доріг в Одеській області, передає УНН.
“Увага! Тимчасове обмеження руху на а/д М-05 Київ-Одеса, км 289+500, ліва смуга. У зв’язку з ДТП на автомобільній дорозі М-05 Київ-Одеса, км 289+500 рух транспорту буде здійснюватись по правій смузі”, — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, сьогодні, 20 липня, біля 4:00, на автомобільній дорозі М-05 Київ — Одеса, км 289+500 водій маршрутного таксі “Одеса-Гомель” здійснив зіткнення з попереду стоячим на проїзній частині, в попутному напрямку, великоваговим автомобілем.
Водій та 4 пасажирів маршрутного таксі — загинули, 12 осіб постраждали.
Як повідомляв УНН, у результаті ДТП, яка сталася сьогодні у Житомирській області, на трасі Київ — Чоп, загинули 10 людей та ще 10 травмовані.