Через схему с использованием криптовалют было украдено более 3,3 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Более 3,3 млн долларов США были украдены в рамках сложной аферы, в которой использовались пользователи биткойнов, претендующие на получение своей доли от недавно созданного золота в биткойнах с криптовалютой. Об этом сообщается в материале СoinDesk, передает УНН.
“Приведенная операторами веб-сайта mybtgwallet.com, схема побудила пользователей отправлять свои секретные ключи восстановления в качестве средства для создания кошельков с биткойн золотом, как это видно из моментального снимка интернет-архива. Однако вскоре после того, как пользователи сделали это, запасы криптовалюты в их кошельках были отправлены по разным адресам”, - сказано в статье.
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По данным CoinDesk, было конфисковано не менее 30 000 долл. в ethereum, 72 000 долл. в litecoin, 107 000 долл. в биткойн золоте и более 3 миллионов долларов в биткойне.
Как сообщал УНН, в Украине сегодня ведутся дискуссии касательно легализации рынка криптовалют. Над соответствующим законопроектом работает группа экспертов при Минфине.
При этом, в Парламенте свой законопроект о стимулировании криптовалют уже зарегистрировал нардеп Сергей Рыбалка.
Документ “радикала” за популизм и бессмысленность раскритиковали эксперты Bitcoin Foundation. А некоторые СМИ, проанализировав законодательные предложения Рыбалки, обвинили его в попытке навязать Украине российский путь урегулирования рынка виртуальных денег.