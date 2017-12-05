Через схему с использованием криптовалют было украдено более 3,3 млн долларов

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 59115 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 37223 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 105051 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106641 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 123659 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104880 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106950 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113007 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117326 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Через схему с использованием криптовалют было украдено более 3,3 млн долларов

Через схему с использованием криптовалют было украдено более 3,3 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 12031 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Более 3,3 млн долларов США были украдены в рамках сложной аферы, в которой использовались пользователи биткойнов, претендующие на получение своей доли от недавно созданного золота в биткойнах с криптовалютой. Об этом сообщается в материале СoinDesk, передает УНН

“Приведенная операторами веб-сайта mybtgwallet.com, схема побудила пользователей отправлять свои секретные ключи восстановления в качестве средства для создания кошельков с биткойн золотом, как это видно из моментального снимка интернет-архива. Однако вскоре после того, как пользователи сделали это, запасы криптовалюты в их кошельках были отправлены по разным адресам”, - сказано в статье.

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По данным CoinDesk, было конфисковано не менее 30 000 долл. в ethereum, 72 000 долл. в litecoin, 107 000 долл. в биткойн золоте и более 3 миллионов долларов в биткойне.

Как сообщал УНН, в Украине сегодня ведутся дискуссии касательно легализации рынка криптовалют. Над соответствующим законопроектом работает группа экспертов при Минфине.

При этом, в Парламенте свой законопроект о стимулировании криптовалют уже зарегистрировал нардеп Сергей Рыбалка.

Документ “радикала” за популизм и бессмысленность раскритиковали эксперты Bitcoin Foundation. А некоторые СМИ, проанализировав законодательные предложения Рыбалки, обвинили его в попытке навязать Украине российский путь урегулирования рынка виртуальных денег. 

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