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Через схему з використанням криптовалют було вкрадено понад 3,3 млн доларів

Київ • УНН

 • 12041 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Більше 3,3 млн доларів були вкрадені в рамках складної афери, в якій використовувалися користувачі біткойнов, які претендують на отримання своєї частки від недавно створеного золота в біткойнах із криптовалютою. Про це повідомляється в матеріалі СoinDesk, передає УНН.

"Наведена операторами веб-сайту mybtgwallet.com, схема спонукала користувачів відправляти свої секретні ключі відновлення в якості засобу для створення гаманців з біткойн золотом, як це видно з моментального знімка інтернет-архіву. Однак незабаром після того, як користувачі зробили це, запаси криптовалюти в їх гаманцях були відправлені за різними адресами", - сказано в статті.

ЧИТАЙТЕ текже: Фінансист Найман застеріг Україну від наслідування російського сценарію легалізації криптовалют

За даними CoinDesk, було конфісковано не менше 30 000 дол. в ethereum, 72 000 долл. в litecoin, 107 000 дол. в біткойн золоті і більше 3 мільйонів доларів в біткойн.

Як повідомляв УНН, в Україні сьогодні ведуться дискусії щодо легалізації ринку криптовалют. Над відповідним законопроектом працює група експертів при Мінфіні.

При цьому, в парламенті свій законопроект про стимулювання криптовалют вже зареєстрував нардеп Сергій Рибалка.

Документ "радикала" за популізм і безглуздість розкритикували експерти Bitcoin Foundation. А деякі ЗМІ, проаналізувавши законодавчі пропозиції Рибалки, звинуватили його в спробі нав'язати Україні російський шлях врегулювання ринку віртуальних грошей.

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