Через схему з використанням криптовалют було вкрадено понад 3,3 млн доларів

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Більше 3,3 млн доларів були вкрадені в рамках складної афери, в якій використовувалися користувачі біткойнов, які претендують на отримання своєї частки від недавно створеного золота в біткойнах із криптовалютою. Про це повідомляється в матеріалі СoinDesk, передає УНН.