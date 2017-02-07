Из-за сильного тумана аэропорт Одессы не смог принять рейс из Стамбула

Воздушное судно около часа кружило над Черноморском, сделало безуспешную попытку посадки, после чего вернулось назад в Турцию.

Еще два самолета из Жулян прибыли с опозданием.

В этот момент взлетно-посадочные полосы расчищают от гололеда, покрытие обрабатывают специальным реагентом. Прибытие самолета из Стамбула, запланированное на 16:00, задерживается. Также задерживается и вылет борта в Борисполь, который по расписанию должен состояться в 16:55.

Напомним, как сообщал УНН, из-за непогоды на дороге Житомир-Черновцы ограничили движение грузовиков и автобусов .