Из-за сильного тумана аэропорт Одессы не смог принять рейс из Стамбула
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Международном аэропорту "Одесса" не смог приземлиться лайнер из Стамбула. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе одесского аэропорта.
Воздушное судно около часа кружило над Черноморском, сделало безуспешную попытку посадки, после чего вернулось назад в Турцию.
Еще два самолета из Жулян прибыли с опозданием.
В этот момент взлетно-посадочные полосы расчищают от гололеда, покрытие обрабатывают специальным реагентом. Прибытие самолета из Стамбула, запланированное на 16:00, задерживается. Также задерживается и вылет борта в Борисполь, который по расписанию должен состояться в 16:55.
Напомним, как сообщал УНН, из-за непогоды на дороге Житомир-Черновцы ограничили движение грузовиков и автобусов .