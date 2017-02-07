Через сильний туман аеропорт Одеси не зміг прийняти рейс зі Стамбула
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 7 лютого. УНН. В Міжнародному аеропорту “Одеса” не зміг приземлитися лайнер зі Стамбула. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі одеського аеропорту.
Повітряне судно близько години кружляло над Чорноморськом, зробив безуспішну спробу посадки, після чого повернулось назад до Туреччини.
Ще два літаки із Жулян прибули із запізненням.
В цей момент злітно-посадкові смуги розчищають від ожеледі, покриття обробляють спеціальним реагентом. Прибуття літака з Стамбула, заплановане на 16:00, затримується. Також затримується і виліт борту в Бориспіль, який за розкладом повинен відбутися о 16:55.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, через негоду на дорозі Житомир-Чернівці обмежили рух вантажівок та автобусів.