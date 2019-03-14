Из-за серьезного сбоя в работе Facebook два топ-менеджера покидают компанию

“С глубокой грустью сообщаю вам, что после 13 лет работы в компании я решил уйти из нее”, — написал Кокс в четверг в своем Facebook. Он не пояснил, почему именно покидает компанию, а также выразил признательность Марку Цукербергу.

Цукерберг также заявил в четверг об отставке Криса Дэниела, который отвечает за мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook.

Со среды на четверг в работе приложений, которыми владеет Facebook, имел место серьезный сбой. Для некоторых пользователей соцсети Facebook и Instagram, а также WhatsApp были недоступны в течение нескольких часов.

Напоминаем, федеральные власть США начала проверку договоренностей, согласно которым американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, предоставляла информацию ряду своих партнеров. Об этом сообщила газета The New York Times.