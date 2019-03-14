Через серйозний збій у роботі Facebook два топ-менеджери покидають компанію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Один з ключових топ-менеджерів американської компанії Facebook, що володіє однойменною соціальною мережею, Кріс Кокс йде у відставку зі своєї посади, передає УНН з посиланням також на видання WIRED.
“З глибоким сумом повідомляю вам, що після 13 років роботи в компанії я вирішив піти з неї”, — написав Кокс в четвер у своєму Facebook. Він не пояснив, чому саме залишає компанію, а також висловив вдячність Марку Цукербергу.
Цукерберг також заявив у четвер про відставку Кріса Деніела, який відповідає за месенджер WhatsApp, що належить Facebook.
З середи на четвер в роботі додатків, якими володіє Facebook, мав місце серйозний збій. Для деяких користувачів соцмережі Facebook і Instagram, а також WhatsApp були недоступні протягом декількох годин.
Нагадуємо, федеральна влада США почала перевірку домовленостей, згідно з якими американська компанія Facebook, що володіє однойменною соціальною мережею, надавала інформацію ряду своїх партнерів. Про це повідомила газета The New York Times.