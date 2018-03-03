Из-за разгона палаточного городка в районе ВР не ездят автобусы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В районе здания Верховной Рады, где проводятся следственные действия, на улице Грушевского в столице не ездит общественный транспорт. Об этом УНН сообщили в КП "Киевпастранс".
По данным КП, с 7:42 движение транспорта по улице Грушевского возле Верховной Рады было заблокировано митингующими. Работу автобусов маршрутов № 62, № 24 было организовано до ст. м. "Арсенальная" и стадиона "Динамо".
"До сих пор (по состоянию на 12:30 - ред.) заблокировано", - сообщили УНН в "Киевпастранс".
Напомним, утром 3 марта под зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок. Пострадали четверо полицейских, задержаны более 100 человек.
Полиция открыла производство из-за утренних события под ВР - по ст. 345 УКУ.
Под ВР правоохранители нашли "коктейли Молотова", пять дымовых мин и девять гранат.