Из-за разгона палаточного городка в районе ВР не ездят автобусы

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 52675 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 63257 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 66338 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104279 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 96865 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103993 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111009 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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КИЕВ. 3 марта. УНН. В районе здания Верховной Рады, где проводятся следственные действия, на улице Грушевского в столице не ездит общественный транспорт. Об этом УНН сообщили в КП "Киевпастранс".

По данным КП, с 7:42 движение транспорта по улице Грушевского возле Верховной Рады было заблокировано митингующими. Работу автобусов маршрутов № 62, № 24 было организовано до ст. м. "Арсенальная" и стадиона "Динамо".

"До сих пор (по состоянию на 12:30 - ред.) заблокировано", - сообщили УНН в "Киевпастранс".

Напомним, утром 3 марта под зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок. Пострадали четверо полицейских, задержаны более 100 человек.

Полиция открыла производство из-за утренних события под ВР - по ст. 345 УКУ.

Под ВР правоохранители нашли "коктейли Молотова", пять дымовых мин и девять гранат.

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