Через розгін наметового містечка у районі ВР не їздять автобуси
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У районі будівлі Верховної Ради, де проводяться слідчі дії, на вулиці Грушевського у столиці не їздить громадський транспорт. Про це УНН повідомили у КП "Київпастранс".
За даними КП, із 7:42 рух транспорту на вулиці Грушевського біля Верховної Ради було заблоковано пікетувальниками. Роботу автобусів маршрутів № 62, № 24 було організовано до ст. м. "Арсенальна" та стадіону "Динамо".
"Досі (станом на 12:30 - ред.) заблоковано", - повідомили УНН у "Київпастрансі".
Нагадаємо, зранку 3 березня під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко. Постраждали четверо поліцейських, затримали більше 100 осіб.
Поліція відкрила провадження через ранкові події під ВР - за ст. 345 ККУ.
Під ВР правоохоронці знайшли "коктейлі Молотова", п'ять димових мін і дев'ять гранат.