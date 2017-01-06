Из-за резкого похолодания в Херсонской области открыли 64 пункта обогрева
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 6 января. УНН. В Херсонской области открыли 64 пункта обогрева для людей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
Из-за резкого похолодания в Херсонской области открыто 64 пункта обогрева населения.
По словам начальника Главного управления ГосЧС Сергея Черного, в стационарных пунктах обогрева будет оказана помощь всем, кто обратится.
Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного характера на важнейших объектах инфраструктуры в области создана и обеспечена готовность к действиям по назначению 2 зональных мобильных групп.