Из-за резкого похолодания в Херсонской области открыли 64 пункта обогрева

Из-за резкого похолодания в Херсонской области открыто 64 пункта обогрева населения.

По словам начальника Главного управления ГосЧС Сергея Черного, в стационарных пунктах обогрева будет оказана помощь всем, кто обратится.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного характера на важнейших объектах инфраструктуры в области создана и обеспечена готовность к действиям по назначению 2 зональных мобильных групп.