Через різке похолодання на Херсонщині відкрили 64 пункти обігріву
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 6 січня. УНН. На Херсонщині відкрили 64 пункти обігріву для людей, передає УНН з посиланням на прес-службу ОДА.
Через різке похолодання на Херсонщині відкрито 64 пункти обігріву населення.
За словами начальника Головного управління ДСНС Сергія Чорного, у стаціонарних пунктах обігріву буде надано допомогу всім, хто звернеться.
Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру на найважливіших об’єктах інфраструктури в області створено та забезпечено готовність до дій за призначенням 2 зональних мобільних груп.