Через різке похолодання на Херсонщині відкрили 64 пункти обігріву

Через різке похолодання на Херсонщині відкрито 64 пункти обігріву населення.

За словами начальника Головного управління ДСНС Сергія Чорного, у стаціонарних пунктах обігріву буде надано допомогу всім, хто звернеться.

Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру на найважливіших об’єктах інфраструктури в області створено та забезпечено готовність до дій за призначенням 2 зональних мобільних груп.