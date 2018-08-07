Из-за иска к Деппу мир может не увидеть "Город лжи"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Премьера американского фильма "Город лжи" (City of Lies), которая была назначена на 7 сентября, была отложена на неопределенный срок на фоне скандальных обвинений в адрес исполнителя главной роли Джонни Дэппа в том, что в ходе съемок этой картины он избил ее администратора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.
Как утверждается в исковом заявлении, инцидент произошел в апреле 2017 года, когда Брукс работал специалистом по подбору мест для съемок. По версии истца, Депп якобы ударил его дважды в грудную клетку и оскорбил. Это произошло после того, как Брукс допустил некое критическое замечание о сцене, в которой снимались друзья актера.
Напомним, известный американский актер Джонни Депп судится с компанией, которая занималась его финансовыми вопросами, обвиняя ее в недобросовестном ведении дел.
Американский актер Джонни Депп принес свои извинения за шутку о покушении на президента США Дональда Трампа.