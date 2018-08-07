Из-за иска к Деппу мир может не увидеть "Город лжи"

Как утверждается в исковом заявлении, инцидент произошел в апреле 2017 года, когда Брукс работал специалистом по подбору мест для съемок. По версии истца, Депп якобы ударил его дважды в грудную клетку и оскорбил. Это произошло после того, как Брукс допустил некое критическое замечание о сцене, в которой снимались друзья актера.



Напомним, известный американский актер Джонни Депп судится с компанией, которая занималась его финансовыми вопросами, обвиняя ее в недобросовестном ведении дел.

Американский актер Джонни Депп принес свои извинения за шутку о покушении на президента США Дональда Трампа.