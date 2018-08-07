Через позов до Деппа світ може не побачити "Місто брехні"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Прем'єра американського фільму "Місто брехні" (City of Lies), яка була призначена на 7 вересня, була відкладена на невизначений термін на тлі скандальних звинувачень на адресу виконавця головної ролі Джонні Деппа в тому, що в ході зйомок цієї картини він побив її адміністратора. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.
Як стверджується в позові, інцидент стався в квітні 2017 року, коли Брукс працював спеціалістом з підбору місць для зйомок. За версією позивача, Депп нібито вдарив його двічі в грудну клітку і образив. Це сталося після того, як Брукс допустив якесь критичне зауваження про сцену, в якій знімалися друзі актора.
Нагадаємо, відомий американський актор Джонні Депп судиться з компанією, яка займалася його фінансовими питаннями, звинувачуючи її в недобросовісному веденні справ.
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