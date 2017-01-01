Из-за пожара из дома во Львове эвакуировали 50 человек
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня в 11:23 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на 4-м этаже 9-этажного жилого дома в г. Львов по ул. И.Величковского, 2. Об этом проинформировали в пресс-службе ГосЧС во Львовской области, сообщает УНН.
По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что возгорание возникло на балконе квартиры. Пожар вызвала сильное задымление в квартире и в подъезде дома. Чтобы гарантировать безопасность жильцов дома пожарные приняли решение провести эвакуацию. С верхних этажей здания в целом на свежий воздух вывели 50 человек.
Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания. Пожарные предотвратили дальнейшее распространение огня и спасли квартиру от сгорания.
В 11:45 пожар локализован и в 11:47 полностью ликвидирован в составе 2-х звеньев газодымозащитной службы. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 10 кв.м. К ликвидации пожара привлекли 18 спасателей и 4 единицы спецтехники.
Причину возникновения пожара и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. В результате происшествия никто не пострадал.