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Через пожежу з будинку у Львові евакуювали 50 людей

Через пожежу з будинку у Львові евакуювали 50 людей

Київ • УНН

 • 7315 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 січня. УНН. Сьогодні о 11:23 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 4-му поверсі 9-поверхового житлового будинку у м. Львів по вул. І.Величковського, 2. Про це проінформували у прес-службі ДСНС у Львівській області, повідомляє УНН.

По прибуттю рятувальників на місце події було встановлено, що займання виникло на балконі квартири. Пожежа спричинила сильне задимлення у квартирі та у під’їзді будинку. Аби гарантувати безпеку мешканців будинку вогнеборці прийняли рішення провести евакуацію. Із вищих поверхів будинку загалом на свіже повітря вивели 50 людей.

Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів дихання. Вогнеборці запобігли подальшому поширенню вогню й врятували квартиру від згорання.

О 11:45 пожежу локалізовано і о 11:47 повністю ліквідовано в складі 2-х ланок газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 10 кв.м. До ліквідації займання залучили 18 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки.

Причину виникнення займання та обставини події встановлюють правоохоронці. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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