Из-за пожара в админздании на Крещатике эвакуировали 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня, 11 ноября спасатели во время ликвидации пожара в административном здании в центре Киева эвакуировали 200 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Киеве.
Так, в 13:19 спасателям поступила информация о пожаре на 2-м этаже 9-этажного административного здания по ул. Крещатик, 7/11.
На месте происшествия спасатели выяснили, что возгорание произошло под сценой в актовом зале. В ходе разведки было эвакуировано 200 человек.
В 13:46 спасатели ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждены деревянные конструкции сцены площадью 10 м кв, пострадавших среди лиц нет.
На месте происшествия работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве.
Сейчас причина возникновения пожара устанавливается.