Через пожежу в адмінбудівлі на Хрещатику евакуювали 200 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні, 11 листопада рятувальники під час ліквідації пожежі в адміністративній будівлі у центрі Києва евакуювали 200 осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Києві.
Так, о13:19 до рятувальників надійшла інформація про пожежу на 2-му поверсі 9-поверхової адміністративної будівлі по вул. Хрещатик, 7/11.
На місці події рятувальники зясували, що займання сталося під сценою в актовому залі. У ході розвідки було евакуйовано 200 осіб.
О 13:46 рятувальники ліквідували займання. В результаті пожежі пошкоджено дерев’яні конструкції сцени площею 10 м кв, постраждалих серед осіб немає.
На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки й 25 чоловік особового складу Головного управління ДСНС України у м. Києві.
Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.