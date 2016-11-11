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Через пожежу в адмінбудівлі на Хрещатику евакуювали 200 осіб

Через пожежу в адмінбудівлі на Хрещатику евакуювали 200 осіб

Київ • УНН

 • 8005 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні, 11 листопада рятувальники під час ліквідації пожежі в адміністративній будівлі у центрі Києва евакуювали 200 осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Києві.

Так, о13:19 до рятувальників надійшла інформація про пожежу на 2-му поверсі 9-поверхової адміністративної будівлі по вул. Хрещатик, 7/11.

На місці події рятувальники зясували, що займання сталося під сценою в актовому залі. У ході розвідки було евакуйовано 200 осіб.

О 13:46 рятувальники ліквідували займання. В результаті пожежі пошкоджено дерев’яні конструкції сцени площею 10 м кв, постраждалих серед осіб немає.

На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки й 25 чоловік особового складу Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

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