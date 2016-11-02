Из-за сообщения о заминировании ликеро-водочного завода эвакуировали 300 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правоохранители проверяют территорию немировского ликеро-водочного завода после сообщения о заминировании, эвакуированы 300 работников. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Винницкой области.
Дежурная часть полиции сегодня в 12:58 получила информацию о заминировании предприятия. Сообщение о взрывчатке поступило на горячую линию СБУ.
На место происшествия выехали все службы оперативного реагирования.
Эвакуированы 300 работников завода.