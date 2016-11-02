Через повідомлення про замінування лікеро-горілчаного заводу евакуювали 300 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Правоохоронці перевіряють територію немирівського лікеро-горілчаного заводу через повідомлення про замінування, евакуювано 300 працівників. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Вінницької області.
Чергова частини поліції сьогодні о 12.58 отримала інформацію про замінування підтриємства. Повідомлення про закладення вибухівки надійшло на гарячу лінію СБУ.
На місце події виїхали усі служби оперативного реагування.
Евакуйовано 300 працівників заводу.