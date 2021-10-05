Из-за наводнений в центральной части Мексики повреждено более 3,5 тыс. домов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Более 3,5 тыс. жилых домов в штате Керетаро в центральной части Мексики оказались под водой из-за разлива рек, вызванного сильными дождями. Об этом сообщила в понедельник вечером газета Milenio со ссылкой на местные власти, передает УНН.
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Как заявил изданию губернатор региона Маурисио Куре, уже во вторник в регионе начнется оценка последствий ущерба. “Завтра 120 человек приступят к составлению списков, они увидят, сколько людей проживают там постоянно, сколько — арендуют жилье, мы посмотрим, какие у нас будут возможности, чтобы подобрать решение для каждого”, — сказал политик.
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Ранее военнослужащие и спасатели эвакуировали из затопленных районов более 3 тыс. человек.
В начале сентября наводнения, причиной которых стали ливни, повредили десятки тысяч домов в штате Идальго, граничащей с Керетаро. Значительный ущерб был нанесен городу Тула-де-Альенде, где в затопленной больнице погибли пациенты. Последствия стихии коснулись в общей сложности более 70 тыс. человек. В ликвидации ущерба были задействованы сотни спасателей, военнослужащих и бойцов Нацгвардии.