Через повені в центральній частині Мексики пошкоджено більше 3,5 тис. будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Понад 3,5 тис. житлових будинків у штаті Керетаро в центральній частині Мексики опинилися під водою через розлив річок, викликаних сильними дощами. Про це повідомила в понеділок увечері газета Milenio з посиланням на місцеву владу, передає УНН.
Цитата
Як заявив виданню губернатор регіону Маурісіо Курі, вже у вівторок в регіоні почнеться оцінка наслідків збитку. “Завтра 120 осіб приступлять до складання списків, вони побачать, скільки людей проживають там постійно, скільки — орендують житло, ми подивимося, які у нас будуть можливості, щоб підібрати рішення для кожного”, — сказав політик.
Доповнення
Раніше військовослужбовці і рятувальники евакуювали із затоплених районів понад 3 тис. Осіб.
На початку вересня повені, причиною яких стали зливи, пошкодили десятки тисяч будинків в штаті Ідальго, що межує з Керетаро. Найзначніший збиток був нанесений місту Тула-де-Альєнде, де в затопленій лікарні загинули пацієнти. Наслідки стихії торкнулися в цілому понад 70 тис. осіб. У ліквідації збитку були задіяні сотні рятувальників, військовослужбовців і бійців Нацгвардії.