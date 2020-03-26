Из-за нарушения карантина составили уже более 2,4 тыс. админпротоколов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. С 1 января по 25 марта 2020 года Национальная полиция составила 2412 протоколов по статье 44-3 Кодекса Украины об административных нарушениях - нарушение правил карантина людей. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.
"По результатам обработки запроса посылаем имеющуюся информацию о количестве административных протоколов, составленных по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных нарушениях с 1 января по 25 марта 2020 года", - говорится в ответе на запрос.
Указано, что за этот период из-за нарушения правил карантина было составлено 2412 протоколов. Больше всего протоколов составлено в Днепропетровской области - 394. На втором месте - город Киев с 262 протоколами, на третьем - Донецкая область с 171 протоколом.
Меньше всего протоколов составлено в Тернопольской области - всего 21.
Напомним, ранее было известно о 1,4 тыс. админпротоколов за нарушение правил карантина в Украине.