Через порушення карантину склали вже понад 2,4 тис. адмінпротоколів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Від 1 січня по 25 березня 2020 року Національна поліція склала 2412 протоколів за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні порушення - порушення правил щодо карантину людей. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України.
“За результатом опрацювання запиту надсилаємо наявну інформацію про кількість адміністративних протоколів, складених за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні порушення з 1 січня по 25 березня 2020 року”, - йдеться у відповіді на запит.
Вказано, що за цей період через порушення правил карантину було складено 2412 протоколів. Найбільше протоколів складено у Дніпропетровській області - 394. На другому місці - місто Київ з 262 протоколами, на третьому - Донецька область зі 171 протоколом.
Найменше протоколів складено в Тернопільській області - всього 21.
Нагадаємо, раніше було відомо про 1,4 тис. адмінпротоколів за порушення правил карантину в Україні.