Из-за ухудшения погодных условий в Закарпатской области подтопило 87 дворов

Также спасатели фиксируют переливы через автодороги, заторы ледового потока, повышения уровней воды и тому подобное.

Напомним, в течение минувших суток на территории Закарпатской области наблюдалось ухудшение погодных условий, в результате которого произошло подтопление нескольких десятков дворов и части автодороги международного значения.