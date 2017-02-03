Из-за ухудшения погодных условий в Закарпатской области подтопило 87 дворов
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 3 февраля. УНН. По состоянию на 10:00 3 февраля в результате таяния снега, образования ледовых заторов на потоках и реках Закарпатской области, сильных дождей, повышения уровней воды произошло подтопление 87 дворов и 4 жилых домов в Перечинском, Иршавском и Тячевском районах. Об этом сообщили УНН в УГосЧС в Закарпатской области.
Также спасатели фиксируют переливы через автодороги, заторы ледового потока, повышения уровней воды и тому подобное.
Напомним, в течение минувших суток на территории Закарпатской области наблюдалось ухудшение погодных условий, в результате которого произошло подтопление нескольких десятков дворов и части автодороги международного значения.