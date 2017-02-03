Через погіршення погодних умов на Закарпатті підтопило 87 дворогосподарств
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Станом на 10:00 3 лютого внаслідок танення снігу, утворення льодових заторів на потічках та річках Закарпаття, випадання дощу, підняття рівнів води відбулося підтоплення 87 дворогосподарств та 4 житлових будинків у Перечинському, Іршавському та Тячівському районах. Про це УНН повідомили в УДСНС у Закарпатській області.
Також рятувальники фіксують переливи через автошляхи, затори льодового потоку, виливи води тощо.
Нагадаємо, впродовж минулої доби на території Закарпатської області спостерігалося погіршення погодних умов, внаслідок яких відбулося підтоплення кількох десятків дворогосподарств та частини автошляху міжнародного значення.