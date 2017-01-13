Из-за падения дерева на ЛЭП 6 населенных пунктов обесточены в Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня в с. Яковское Савеловского района на Закарпатье произошло падение дерева на высоковольтную линию электропередачи, в результате чего обесточены 6 населенных пунктов Свалявщины. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь УГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.
Причиной инцидента стали сильные снежные осадки на налипание мокрого снега. Сейчас на месте работает аварийная бригада РЭС.
Напомним, как сообщал УНН, в течение суток на Закарпатье из-за непогоды спасатели отбуксировали 61 автомобиль .