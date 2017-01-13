Из-за падения дерева на ЛЭП 6 населенных пунктов обесточены в Закарпатье

Причиной инцидента стали сильные снежные осадки на налипание мокрого снега. Сейчас на месте работает аварийная бригада РЭС.

Напомним, как сообщал УНН, в течение суток на Закарпатье из-за непогоды спасатели отбуксировали 61 автомобиль .