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Через падіння дерева на ЛЕП 6 населених пунктів знеструмило на Закарпатті

Через падіння дерева на ЛЕП 6 населених пунктів знеструмило на Закарпатті

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 13 січня. УНН. Сьогодні у с. Яківське Свалявського району на Закарпатті відбулось падіння дерева на високовольтну лінію електропередачі, внаслідок чого знеструмлено 6 населених пунктів Свалявщини. Про це УНН повідомила речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

Причиною інциденту стали сильні снігові опади на налипання мокрого снігу. Наразі на місці працює аварійна бригада РЕМ.

Нагадаємо, як повідомляв УННпротягом доби на Закарпатті через негоду рятувальники відбуксирували 61 автомобіль.

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