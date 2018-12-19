Из-за гололеда в Киеве травмировались более 2 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. С начала ухудшения погодных условий с 14 ноября в Киеве из-за гололеда травмировались целом 2 093 человека. Об этом в комментарии УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"С 14 ноября всего (травмы, ред.) - 1897 взрослых и 201 ребенок", - сообщила Вишневская
Кроме того, по словам уполномоченного за последние сутки 18 декабря, в Киеве травмированы 127 человек из них 3 ребенка.
Также, был зарегистрирован случай переохлаждения и случай обморожения.
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Напомним, в Киевгорадминистрации посоветовали водителям на время неблагоприятных погодных условий соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованого маневрирования, которое может привести к аварийным ситуациям, а при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума.
В то же время пешеходам следует ходить не спеша, при этом слегка расслабив ноги и согнув их в коленях, ступать след на всю подошву. Руки в карманах держать не стоит, поскольку это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Лучше размахивать руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие. При нарушении равновесия во время ходьбы в гололед следует попробовать быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах. Если падение не избежать - надо напрячь мышцы, сгруппироваться, а прикоснувшись к земле - перекатиться. Также в КГГА посоветовали обходить металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом.