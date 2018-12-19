Через ожеледицю у Києві травмувалося більше 2 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Від початку погіршення погодних умов з 14 листопада у Києві через ожеледицю травмувалися загалом 2 093 людини. Про це в коментарі УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.
“З 14 листопада всього (травмувалися, ред.) — 1897 дорослих та 201 дитина”, — повідомила Вишневська
Крім того, за словами уповноваженої за останню добу 18 грудня, у Києві травмувалися 127 чоловік з них 3 дитини.
Також, був зареєстрований випадок переохолодження та випадок обмороження.
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Нагадаємо, в Київміськадміністрації порадили водіям на час несприятливих погодних умов дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які можуть призвести до аварійних ситуацій, а при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.
Водночас пішоходам слід ходити не поспішаючи, при цьому злегка розслабивши ноги і зігнувши їх у колінах, ступати слід на всю підошву. Руки в кишенях тримати не варто, оскільки це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Краще розмахувати руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу. При порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю слід спробувати швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах. Якщо падіння не уникнути – треба напружити м’язи, згрупуватись, а доторкнувшись до землі – перекотитись. Також в КМДА порадили обходити металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.