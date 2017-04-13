Из-за обстрелов у шахты "Бутовка" погиб украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В результате обстрела позиций сил антитеррористической операции в районе шахты "Бутовка" погиб украинский военнослужащий. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, подразделение которой выполняет задачи на донецком направлении", - говорится в сообщении.
По данным штаба, применение минометов также зафиксировали во время обстрела позиций Вооруженных сил Украины вблизи населенных пунктов Гнутово, Водяное, Марьинка и Авдеевка.
За сутки российско-оккупационные войска 52 раза нарушили режим тишины.