Из-за обстрелов у шахты "Бутовка" погиб украинский военный

"Противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, подразделение которой выполняет задачи на донецком направлении", - говорится в сообщении.

По данным штаба, применение минометов также зафиксировали во время обстрела позиций Вооруженных сил Украины вблизи населенных пунктов Гнутово, Водяное, Марьинка и Авдеевка.

За сутки российско-оккупационные войска 52 раза нарушили режим тишины.