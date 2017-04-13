Через обстріли біля шахти "Бутівка" загинув український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Унаслідок обстрілу позицій сил антитерористичної операції в районі шахти “Бутівка” загинув український військовослужбовець. Про це у Facebook повідомив прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Противник застосовував міномети калібру 120 мм і 82 мм, загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує завдання на донецькому напрямку,” — йдеться в повідомленні.
За даними штабу, застосування мінометів також зафіксували під час обстрілу позицій Збройних сил України поблизу населених пунктів Гнутове, Водяне, Мар’їнка та Авдіївка.
За добу російсько-окупаційні війська 52 рази порушили режим тиші.