Через обстріли біля шахти "Бутівка" загинув український військовий

“Противник застосовував міномети калібру 120 мм і 82 мм, загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує завдання на донецькому напрямку,” — йдеться в повідомленні.

За даними штабу, застосування мінометів також зафіксували під час обстрілу позицій Збройних сил України поблизу населених пунктів Гнутове, Водяне, Мар’їнка та Авдіївка.

За добу російсько-окупаційні війська 52 рази порушили режим тиші.