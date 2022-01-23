Из-за новых COVID-ограничений премьер-министр Новой Зеландии отменила свою свадьбу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден отменила свою свадьбу. В стране вводят новые ограничения, чтобы замедлить распространение штамма коронавируса Omicron. Об этом сообщает УНН со ссылкой Reuters.
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“Моя свадьба не состоится”, — рассказала Арден журналистам.
При этом она не назвала дату своей свадьбы с партнером и ведущим рыболовного шоу Кларком Гейфордом.
“Я ничем не отличаюсь от тысяч других новозеландцев, которые испытали на себе гораздо более разрушительные последствия пандемии”, — сказала Арден.
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Новая Зеландия введет правила ношения масок и ограничит сборы с воскресенья после того, как штамм Omicron распространился с северных на южные острова.