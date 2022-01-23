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15 марта, 19:03 • 106459 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142837 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123227 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116775 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104668 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101386 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92721 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Из-за новых COVID-ограничений премьер-министр Новой Зеландии отменила свою свадьбу

Из-за новых COVID-ограничений премьер-министр Новой Зеландии отменила свою свадьбу

Киев • УНН

 • 24923 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден отменила свою свадьбу. В стране вводят новые ограничения, чтобы замедлить распространение штамма коронавируса Omicron. Об этом сообщает УНН со ссылкой Reuters.

Детали

“Моя свадьба не состоится”, — рассказала Арден журналистам.

При этом она не назвала дату своей свадьбы с партнером и ведущим рыболовного шоу Кларком Гейфордом.

“Я ничем не отличаюсь от тысяч других новозеландцев, которые испытали на себе гораздо более разрушительные последствия пандемии”, — сказала Арден.

Добавим

Новая Зеландия введет правила ношения масок и ограничит сборы с воскресенья после того, как штамм Omicron распространился с северных на южные острова.

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