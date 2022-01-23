Через нові COVID-обмеження прем'єр-міністр Нової Зеландії скасувала своє весілля
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Арден скасувала своє весілля. В країні вводять нові обмеження, щоб уповільнити поширення штаму коронавірусу Omicron. Про це повідомляє УНН з посиланням Reuters.
Деталі
“Моє весілля не відбудеться”, — розповіла Арден журналістам.
При цьому вона не назвала дату свого весілля з партнером і ведучим риболовного шоу Кларком Гейфордом.
“Я нічим не відрізняюся від тисяч інших новозеландців, які зазнали на собі набагато більш руйнівні наслідки пандемії”, — зазначила Арден.
Додамо
Нова Зеландія запровадить правила носіння масок і обмежить збори з неділі після того, як штам Omicron поширився з північних на південні острови.