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Из-за неудовлетворительного состояния дорог в Запорожской области увеличилось количество ДТП - прокуратура

Киев • УНН

 • 10247 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Огромное количество ДТП в области стало следствием отставания дорожного строительства от условий и потребностей современности. Об этом заявил прокурор Запорожской области Валерий Романов во время совместного совещания о состоянии противодействия преступлениям против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, сообщает УНН.

Из-за неудовлетворительного состояния дорог в Запорожской области увеличилось количество ДТП - прокуратура

В совещании приняли участие руководители областной власти, ГУ Нацполиции в Запорожской области, представители органов государственного контроля.

"Сейчас вынужден констатировать, что дорожно-транспортные происшествия в Запорожском регионе стали прогрессирующей проблемой. Их общий уровень имеет негативную тенденцию к количественному увеличению. Так, по сравнению с первым кварталом прошлого года уровень ДТП увеличился на 17%, в результате чего травмированы 292 человека, погибло - 25. Огромное количество ДТП в области стало следствием отставания дорожного строительства от условий и потребностей настоящего, полного упадка дорожного хозяйства, конструктивных недостатков транспортных средств, снижение правосознания участников дорожного движения", - отметил В. Романов.

Прокурор Запорожской области отметил, что основной целью проведения совместного совещания является решении вопросов улучшения ситуации в сфере безопасности дорожного движения в Запорожском регионе, а также снижение уровня аварийности на автомобильном транспорте, количества ДТП и тяжести последствий, к которым они приводят, обеспечения приемлемого уровня безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом путем реализации мероприятий по улучшению состояния безопасности движения автомобильного транспорта.

Напомним, активными участниками тендеров на ремонт дорог остаются фигуранты уголовных производств, уличенные правоохранителями в завладении государственными средствами.

Так, например, компания "ПБС", уличена в завладении 22 млн грн при ремонте дорог, недавно выиграла тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта стоимостью более 38 млн грн. Кроме того, сейчас она претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта дороги М-19 стоимостью почти 80 млн грн.

Компания "Автомагистраль", которая подозревается правоохранителями в финансовых махинациях, только за последние три года выиграла тендеров на 1 млрд грн. Несмотря на обвинения правоохранительных органов в завладении государственными средствами, компания "Автомагистраль" стала победителем сразу пяти тендеров Управление жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Коростенского городского совета на общую сумму почти 5 млн грн.

При этом следует заметить, что в этих тендерах компания "Автомагистраль" была единственным участником торгов.

Также сообщал УНН о проведении тендеров на ремонт дорог между двумя участниками. Так, только в течение второго полугодия 2016 и первого квартала 2017 две компании - "Автомагистраль-Юг" и общество с ограниченной ответственностью "Онур Конструкцион Интернешнл" - приняли участие в более чем десяти тендерах по текущему среднему и капитальному ремонтам украинских дорог общего пользования, что проводит Служба автомобильных дорог Львовской области.

Вместе с тем на фоне заявлений премьер-министра В.ГРОЙСМАН и профильного министра В.Омеляна о том, что 90% украинских дорог находятся в аварийном состоянии, областные службы автомобильных дорог продолжают заказывать средние текущие ремонты вместо капитальных.

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