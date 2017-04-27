Через незадовільний стан доріг на Запоріжжі збільшилась кількість ДТП – прокуратура

В нараді взяли участь керівники обласної влади, ГУ Нацполіції в Запорізькій області, представники органів державного контролю.

“Наразі змушений констатувати, що дорожньо-транспортні пригоди у Запорізькому регіоні є прогресуючою проблемою. Їх загальний рівень має негативну тенденцію до кількісного збільшення. Так, у порівнянні з першим кварталом минулого року рівень ДТП збільшився на 17%, внаслідок чого травмовано 292 особи, загинуло — 25. Величезна кількість ДТП в області стала наслідком відставання дорожнього будівництва від умов та потреб сьогодення, тотального занепаду дорожнього господарства, конструктивних недоліків транспортних засобів, зниження правосвідомості учасників дорожнього руху”, — зазначив В.Романов.

Прокурор Запорізької області наголосив, що основною метою проведення спільної наради є вирішенні питань покращання ситуації у сфері безпеки дорожнього руху у Запорізькому регіоні, а також зниження рівня аварійності на автомобільному транспорті, кількості ДТП та тяжкості наслідків, до яких вони призводять, забезпечення прийнятного рівня безпеки перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом шляхом реалізації заходів з покращання стану безпеки руху автомобільного транспорту.

Нагадаємо, активними учасниками тендерів на ремонти доріг залишаються фігуранти кримінальних проваджень, викриті правоохоронцями у заволодінні державними коштами.

Так, наприклад, компанія “ПБС”, викрита в заволодінні 22 млн грн під час ремонту доріг, нещодавно виграла тендер Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області на проведення поточного середнього ремонту вартістю понад 38 млн грн. Крім того, зараз вона претендує на тендер Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області на проведення поточного середнього ремонту дороги М-19 вартістю майже 80 млн грн.

Компанія “Автомагістраль”, яка підозрюється правоохоронцями у фінансових махінаціях, лише за останні три роки виграла тендерів на 1 млрд грн. Попри звинувачення правоохоронців у заволодінні державними коштами, компанія “Автомагістраль” стала переможцем одразу п’яти тендерів Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на загальну суму майже 5 млн грн.

При цьому варто зауважити, що в цих тендерах компанія “Автомагістраль” була єдиним учасником торгів.

Також УНН повідомляв про розігрування тендерів на ремонт доріг між двома учасниками. Так, лише протягом другого півріччя 2016 року та першого кварталу 2017 року дві компанії — “Автомагістраль-Південь” і товариство з обмеженою відповідальністю “Онур Конструкціон Інтернешнл” — узяли участь у більш ніж десяти тендерах щодо поточного середнього та капітального ремонтів українських доріг загального користування, що проводить Служба автомобільних доріг Львівської області.

Водночас на тлі заяв прем’єр-міністра В.Гройсмана та профільного міністра В.Омеляна про те, що 90% українських доріг перебувають в аварійному стані, обласні служби автомобільних доріг продовжують замовляти середні поточні ремонти замість капітальних.