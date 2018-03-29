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Из-за непогоды в Египте закрыли аэропорты

Из-за непогоды в Египте закрыли аэропорты

Киев  •  УНН

 • 19873 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Из-за непогоды в Египте закрыли аэропорты, морские порты и дороги. Об этом сообщает Masrawy, передает УНН.

“Закрыты порты в Хургаде, Нувейбе и северной столице Александрии”, - говориться в сообщении.

Больше всего из-за непогоды пострадал юг страны – провинции Красное море, Кена, Асьют, Эль-Вади эль-Гадид, Луксор и Сохаг.

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Самолеты, следовавшие в Луксор, Каир, Асуан и Сохаг, были направлены в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Из-за крайне плохой видимости дорожная полиция во многих регионах страны перекрывает междугородные скоростные трассы.

Напомним, по данным Метеорологического управления АРЕ, причиной резкого ухудшения погодных условий стал пришедший из Судана теплый циклон, который сталкивается с холодными потоками воздуха из Южной Европы.

Непогода продлится до вечера четверга и будет сопровождаться резким понижением температуры и сильными осадками.

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