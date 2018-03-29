Через негоду в Єгипті закрили аеропорти
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Через негоду в Єгипті закрили аеропорти, морські порти і дороги. Про це повідомляє Masrawy, передає УНН.
"Закрито порти в Хургаді, Нувейбе і північній столиці Олександрії", - йдеться в повідомленні.
Найбільше через негоду постраждав південь країни - провінції Червоне море, Кена, Асьют, Ель-Ваді ель-Гадід, Луксор і Сохаг.
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Літаки, що слідували в Луксор, Каїр, Асуан і Сохаг, були спрямовані в Шарм-еш-Шейх і Хургаду.
Через вкрай погану видимість дорожня поліція в багатьох регіонах країни перекриває міжміські швидкісні траси.
Нагадаємо, за даними Метеорологічного управління АРЄ, причиною різкого погіршення погодних умов став прийшов з Судану теплий циклон, який стикається з холодними потоками повітря з Південної Європи.
Негода триватиме до вечора четверга і буде супроводжуватися різким зниженням температури і сильними опадами.