В Украине из-за непогоды обесточили 430 населенных пунктов в девяти областях
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Украине в результате непогоды обесточены 430 населенных пунктов в девяти областях Украины. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В результате неблагоприятных погодных условий из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 430 населенных пунктов в 9 областях", - написал Г.Зубко.
В частности, по его словам, в Хмельницкой области - 76 н.п., Тернопольской - 82 н.п., Ивано-Франковской - 37 н.п., Житомирской - 16 н.п., Винницкой - 23 н.п., Волынской - 10 н.п., Закарпатской - 13 н.п., Львовской - 90 н.п., Черновицкой - 83 н.п.
Вице-премьер отметил, что к восстановлению энергоснабжения привлечены 192 бригады и 901 работник облэнерго.