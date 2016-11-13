В Україні через негоду знеструмлено 430 населених пунктів у дев'яти областях
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. В Україні внаслідок негоди знеструмлено 430 населених пунктів у дев'яти областях України. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Внаслідок несприятливих погодних умов, через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 430 населених пунктів у 9 областях”, — написав Г.Зубко.
Зокрема, за його словами, у Хмельницькій області — 76 н.п., Тернопільській — 82 н.п., Івано-Франківській — 37 н.п., Житомирській — 16 н.п., Вінницькій — 23 н.п., Волинській — 10 н.п., Закарпатській — 13 н.п., Львівській — 90 н.п., Чернівецькій — 83 н.п.
Віце-прем’єр зазначив, що до відновлення енергопостачання залучено 192 бригади та 901 працівник обленерго.