Из-за непогоды в Украине были обесточены около 100 населенных пунктов

"По состоянию на 7 часов 31 октября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в ночь 31 октября, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 94 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Киевская - 27 н.п., Житомирская - 19 н.п., Сумская - 17 н.п., Хмельницкая - 13 н.п., Ивано-Франковска - 8 н.п., Черновицкая - 7 н.п., Днепропетровская - 3 н.п ", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на большинстве территории Украины ожидается небольшой мокрый снег, местами с дождем, на севере Левобережья - умеренные осадки.