Из-за непогоды в Украине были обесточены около 100 населенных пунктов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17409 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77525 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139500 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110668 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112619 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109970 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102315 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106402 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103079 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149629 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Из-за непогоды в Украине были обесточены около 100 населенных пунктов

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Киев  •  УНН

 • 9069 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Из-за осложнения погодных условий (порывы ветра) в ночь с 31 октября произошло обесточивание 94 населенных пунктов в 7 областях Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

"По состоянию на 7 часов 31 октября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в ночь 31 октября, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 94 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Киевская - 27 н.п., Житомирская - 19 н.п., Сумская - 17 н.п., Хмельницкая - 13 н.п., Ивано-Франковска - 8 н.п., Черновицкая - 7 н.п., Днепропетровская - 3 н.п ", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на большинстве территории Украины ожидается небольшой мокрый снег, местами с дождем, на севере Левобережья - умеренные осадки.

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