Через негоду в Україні було знеструмлено близько 100 населених пунктів

"Станом на 7 годину 31 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) в ніч 31 жовтня, через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 94 населених пунктів у 7 областях, а саме: Київська – 27 н.п., Житомирська – 19 н.п., Сумська – 17 н.п., Хмельницька – 13 н.п., Івано-Франківська – 8 н.п., Чернівецька – 7 н.п., Дніпропетровська – 3 н.п", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні на більшості території України очікується невеликий мокрий сніг, місцями з дощем, на півночі Лівобережжя — помірні опади.