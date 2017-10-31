Через негоду в Україні було знеструмлено близько 100 населених пунктів

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Через ускладнення погодних умов (пориви вітру) в ніч з 31 жовтня сталося знеструмлення 94 населених пунктів у 7 областях України. Про йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

"Станом на 7 годину 31 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) в ніч 31 жовтня, через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 94 населених пунктів у 7 областях, а саме: Київська – 27 н.п., Житомирська – 19 н.п., Сумська – 17 н.п., Хмельницька – 13 н.п., Івано-Франківська – 8 н.п., Чернівецька – 7 н.п., Дніпропетровська – 3 н.п", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні на більшості території України очікується невеликий мокрий сніг, місцями з дощем, на півночі Лівобережжя — помірні опади.

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