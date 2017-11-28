Из-за непогоды во львовском аэропорту отменили некоторые рейсы

"Из-за неблагоприятных метеоусловий и по решению экипажа воздушного судна авиакомпании LOT Polish Airlines, самолет, который должен был прибыть во Львов вчера в 00:50 рейсом LO757, не вылетел из Варшавы. Соответственно, рейс LO758 авиакомпании LOT Polish Airlines, время отправления из Львова 6:25 (сегодня), отменен. Части пассажиров рейса перебронировали билеты на Киев, остальным - на следующие рейсы из Львова в Варшаву по расписанию", - сообщили в аэропорту.

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Кроме того, произошли изменения в курсировании самолетов сообщением Киев-Львов.

"Также был перенаправлен в Борисполь рейс №PS 033 Киев (Борисполь) - Львов авиакомпании "МАУ", что должен был прибыть вчера по расписанию в 20:40 во Львов, был перенаправлен в Борисполь. Также рейс №PS 034 Львов-Киев (Борисполь), время отправления 7:00 авиакомпании "МАУ" будет объединен с рейсом №PS 036 Львов-Киев (Борисполь), время отправления которого 11:30. Поскольку рейс №PS 036 задерживается из Борисполя, отправление воздушного судна из Львова будет с задержкой (примерно на час). Предварительно, время отправления из Львова - 12:30", - рассказали в аэропорту.

Как сообщал УНН, во Львовской области 19 ноября из-за аварийного отключения без света остались 11 населенных пунктов.