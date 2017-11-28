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11:17 • 10806 просмотра

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 24905 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 39223 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Из-за непогоды во львовском аэропорту отменили некоторые рейсы

Из-за непогоды во львовском аэропорту отменили некоторые рейсы

Киев  •  УНН

 • 9755 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. В связи с погодными условиями в аэропорту "Львов" вчера-сегодня произошли изменения в расписании рейсов. Об этом сообщили УНН в аэропорту.

"Из-за неблагоприятных метеоусловий и по решению экипажа воздушного судна авиакомпании LOT Polish Airlines, самолет, который должен был прибыть во Львов вчера в 00:50 рейсом LO757, не вылетел из Варшавы. Соответственно, рейс LO758 авиакомпании LOT Polish Airlines, время отправления из Львова 6:25 (сегодня), отменен. Части пассажиров рейса перебронировали билеты на Киев, остальным - на следующие рейсы из Львова в Варшаву по расписанию", - сообщили в аэропорту.

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Кроме того, произошли изменения в курсировании самолетов сообщением Киев-Львов.

"Также был перенаправлен в Борисполь рейс №PS 033 Киев (Борисполь) - Львов авиакомпании "МАУ", что должен был прибыть вчера по расписанию в 20:40 во Львов, был перенаправлен в Борисполь. Также рейс №PS 034 Львов-Киев (Борисполь), время отправления 7:00 авиакомпании "МАУ" будет объединен с рейсом №PS 036 Львов-Киев (Борисполь), время отправления которого 11:30. Поскольку рейс №PS 036 задерживается из Борисполя, отправление воздушного судна из Львова будет с задержкой (примерно на час). Предварительно, время отправления из Львова - 12:30", - рассказали в аэропорту.

Как сообщал УНН, во Львовской области 19 ноября из-за аварийного отключения без света остались 11 населенных пунктов.

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