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Через негоду у львівському аеропорту скасували деякі рейси

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. У зв’язку із погодними умовами у аеропорту “Львів” учора-сьогодні сталися зміни у розкладі рейсів. Про це УНН повідомили в аеропорту.

“Через несприятливі метеоумови та за рішенням екіпажу повітряного судна авіакомпанії LOT Polish Airlines, літак, що мав прибути у Львів вчора о 00:50 рейсом LO757, не вилетів з Варшави. Відповідно, рейс LO758 авіакомпанії LOT Polish Airlines, час відправлення зі Львова 06:25 (сьогодні), скасовано. Частині пасажирів рейсу перебронювали квитки на Київ, решті — на наступні рейси зі Львова у Варшаву за розкладом”, — повідомили в аеропорту.

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Окрім того, відбулись зміни у курсуванні літаків сполученням Київ-Львів.

“Також був перенаправлений у Бориспіль рейс №PS 033 Київ (Бориспіль) — Львів авіакомпанії „МАУ“, що мав прибути вчора за розкладом о 20:40 у Львів, був перенаправлений у Бориспіль. Також рейс №PS 034 Львів-Київ (Бориспіль), час відправлення 07:00 авіакомпанії „МАУ“ буде об’єднаний з рейсом №PS 036 Львів-Київ (Бориспіль), час відправлення якого 11:30. Оскільки рейс №PS 036 затримується з Борисполя, відправлення повітряного судна зі Львова буде із затримкою (приблизно на годину). Попередньо, час відправлення зі Львова — 12:30” — розповіли в аеропорту.

Як повідомляв УНН, на Львівщині 19 листопада через аварійне відключення без світла залишилися 11 населених пунктів на Бродівщині.

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