Из-за непогоды в Житомирской области обесточены 16 населенных пунктов
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Из-за непогоды 16 населенных пунктов обесточены на территории Житомирской области. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Житомирской области.
Вследствие непогоды и сильных снегопадов обесточены 16 населенных пунктов на территории Житомирского, Чудновского, Миланского и Новоград-Волынского районов.
Проводятся работы по восстановлению электроснабжения в эти районы.
Напомним, в течение минувшей ночи шквальные порывы ветра оставили без электроэнергии 13 населенных пунктов Закарпатья - 11 полностью и 2 частично.