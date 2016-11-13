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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Через негоду на Житомирщині знеструмлено 16 населених пунктів

Через негоду на Житомирщині знеструмлено 16 населених пунктів

Київ • УНН

 • 9961 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Через негоду 16 населених пунктів знеструмлено на території Житомирської області. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Внаслідок негоди та сильних снігопадів знеструмлено 16 населених пунктів на території Житомирського, Чуднівського, Малинського та Новоград-Волинського районів.

Наразі проводяться роботи з відновлення електропостачання до цих районів.

Нагадаємо, протягом минулої ночі шквальні пориви вітру залишили без електроенергії 13 населених пунктів Закарпаття — 11 повністю і 2 частково.

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