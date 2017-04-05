Из-за непогоды во Львовской области обесточен 61 населенный пункт
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 апреля. УНН. Во вторник, 4 апреля, на территории Львовской области зафиксировано 8 нарушений в работе систем жизнеобеспечения (электроснабжение). Об этом рассказали в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
Вечером 4 апреля в результате прохождения грозового фронта было повреждено 12 ЛЭП 6-10 кВ, что привело к обесточиванию 187 ТП 10/0,4 кВ, без электроснабжения остался 61 населенный пункт (47 полностью и 14 частично).
"До конца суток 4 апреля аварийными бригадами РЭС районов области восстановлено электроснабжение 29 населенных пунктов. С наступлением светлого времени суток 5 апреля аварийно-восстановительные работы продолжены", - говорится в сообщении.
Напомним, председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский 4 апреля сообщил, что в Авдеевке восстановлено электроснабжение.