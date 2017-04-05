Через негоду на Львівщині знеструмлено 61 населений пункт

Ввечері 4 квітня внаслідок проходження грозового фронту було пошкоджено 12 ЛЕП 6-10 кВ, що призвело до знеструмлення 187 ТП 10/0,4 кВ, без електропостачання залишився 61 населений пункт (47 повністю та 14 частково).

“До кінця доби 4 квітня аварійними бригадами РЕМ районів області відновлено електропостачання 29 населених пунктів. З настанням світлого часу доби 5 квітня аварійно-відновлювальні роботи продовжено”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський 4 квітня повідомив, що в Авдіївці відновлено електропостачання.