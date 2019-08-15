В Украине 10 пассажирских поездов задержались из-за краж на путях
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Из-за кражи путевых реле и трансформаторов за двое суток от графика отклонились 20 поездов — из них 10 пассажирских. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Так, ночью 15 августа, на перегоне Воскобойня-Верхнеднепровск Днепропетровской области воры взломали релейный шкаф и разворовали оборудование, обеспечивающее работу светофора.
Из-за кражи произошел сбой в движении поездов — от графика отклонились 9 поездов, из них 4 — пассажирских.
Также минувшей ночью на перегоне Сухачевка-Запорожье-Каменское воры вскрыли три трансформаторные коробки, как следствие — задержка более чем на час 11 поездов, из них 6 — пассажирских.
В пресс-службе отметили, что всего за 7 месяцев 2019 года на украинской железной дороге зафиксировано 515 случаев умышленного повреждения и хищения средств безопасности, сигнализации и связи на общую сумму 11,4 млн грн.
Напомним, с начала 2019 года из поездов в Украине было украдено 6,9 тысяч единиц инвентаря.