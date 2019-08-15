В Україні 10 пасажирських поїздів затрималися через крадіжки на коліях
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Через крадіжку колійних реле та трансформаторів за дві доби від графіку відхилилися 20 поїздів – із них 10 пасажирських. Про це УНН повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
Так, вночі 15 серпня, на перегоні Воскобійня — Верхньодніпровськ Дніпропетровської області злодії зламали релейну шафу та розікрали обладнання, яке забезпечує роботу світлофора.
Через крадіжку стався збій у русі поїздів — від графіку відхилилися 9 поїздів, з них 4 — пасажирських.
Також минулої ночі на перегоні Сухачівка — Запоріжжя-Кам’янське злодії розкрили три трансформаторні коробки, як наслідок — затримка на понад годину 11 поїздів, з них 6 — пасажирських.
У пресслужбі зазначили, що всього за 7 місяців 2019 року на українській залізниці зафіксовано 515 випадків навмисного пошкодження та розкрадання засобів безпеки, сигналізації та зв’язку на загальну суму 11,4 млн грн.
Нагадаємо, з початку 2019 року з поїздів в Україні було вкрадено 6,9 тисяч одиниць інвентарю.