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В Україні 10 пасажирських поїздів затрималися через крадіжки на коліях

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Через крадіжку колійних реле та трансформаторів за дві доби від графіку відхилилися 20 поїздів – із них 10 пасажирських. Про це УНН повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Так, вночі 15 серпня, на перегоні Воскобійня — Верхньодніпровськ Дніпропетровської області злодії зламали релейну шафу та розікрали обладнання, яке забезпечує роботу світлофора.

Через крадіжку стався збій у русі поїздів — від графіку відхилилися 9 поїздів, з них 4 — пасажирських.

Також минулої ночі на перегоні Сухачівка — Запоріжжя-Кам’янське злодії розкрили три трансформаторні коробки, як наслідок — затримка на понад годину 11 поїздів, з них 6 — пасажирських.

У пресслужбі зазначили, що всього за 7 місяців 2019 року на українській залізниці зафіксовано 515 випадків навмисного пошкодження та розкрадання засобів безпеки, сигналізації та зв’язку на загальну суму 11,4 млн грн.

Нагадаємо, з початку 2019 року з поїздів в Україні було вкрадено 6,9 тисяч одиниць інвентарю.

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