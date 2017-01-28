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Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированный Донбасс проследовали 30 грузовиков с гуманитаркой от ООН

Киев • УНН

 • 10364 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Через КПВВ "Новотроицкое" на временно неконтролируемые территории проследовало 30 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.

"23 автомобиля перевозили более 500 тонн строительных материалов от гуманитарной организации "Региональное представительство Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове, Украине". Остальные 7 были загружены продовольственными наборами общим весом 115 тонн от Миссии Международного комитета "Красный Крест", - говорится в сообщении.

По информации пограничников, гуманитарная помощь предназначалась для жителей Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 26 января боевики не пропустили на оккупированную территорию 25 автомобилей с гуманитарным грузом от Организации Объединенных Наций.

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