Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированный Донбасс проследовали 30 грузовиков с гуманитаркой от ООН

"23 автомобиля перевозили более 500 тонн строительных материалов от гуманитарной организации "Региональное представительство Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове, Украине". Остальные 7 были загружены продовольственными наборами общим весом 115 тонн от Миссии Международного комитета "Красный Крест", - говорится в сообщении.

По информации пограничников, гуманитарная помощь предназначалась для жителей Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 26 января боевики не пропустили на оккупированную территорию 25 автомобилей с гуманитарным грузом от Организации Объединенных Наций.