Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированный Донбасс проследовали 30 грузовиков с гуманитаркой от ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Через КПВВ "Новотроицкое" на временно неконтролируемые территории проследовало 30 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
"23 автомобиля перевозили более 500 тонн строительных материалов от гуманитарной организации "Региональное представительство Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове, Украине". Остальные 7 были загружены продовольственными наборами общим весом 115 тонн от Миссии Международного комитета "Красный Крест", - говорится в сообщении.
По информации пограничников, гуманитарная помощь предназначалась для жителей Донецкой и Луганской областей.
Напомним, 26 января боевики не пропустили на оккупированную территорию 25 автомобилей с гуманитарным грузом от Организации Объединенных Наций.